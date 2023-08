Nürnberg: Keller und Unterführungen unter Wasser

Starkregen hat in Nürnberg am Donnerstagabend zu Hunderten Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Viele Keller und Tiefgaragen seien vollgelaufen, in Unterführungen seien Autos im Wasser stehengeblieben und Insassen eingeschlossen gewesen, berichtete ein Polizeisprecher am Abend. Ein Feuerwehrsprecher ergänzte, die Menschen hätten sich über die Fenster der Autos aber selbst befreien können.

17. August 2023 - 21:38 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr können nur noch mit einem Schlauchboot zu den Autos in einer überschwemmten Unterführung gelangen. © Oßwald/News5 /dpa

Nürnberg Auch eine Straßenbahn konnte in einer Unterführung wegen der Wassermassen nicht mehr weiterfahren, wie die Feuerwehr berichtete. Auch fiel partiell der Strom in der Stadt aus, weil Trafostationen ausfielen. Vor allem über der Nürnberger Innenstadt hatte sich laut Feuerwehr eine Gewitterzelle gebildet. Betroffen von den Überflutungen seien vor allem die Altstadt und der Innenstadtteil Steinbühl gewesen. Meldungen über Personenschäden lagen der Feuerwehr bis zum Abend nicht vor. Während des Gewitters gingen bei Feuerwehr und Polizei unzählige Notrufe ein. Nach 20 Uhr sei deren Zahl aber rückläufig gewesen, hieß es von der Polizei. Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Unwettern in Schwaben, Oberbayern und Mittelfranken bis in die Nacht gewarnt. Auch im Bahnverkehr kam es aufgrund von Unwetterschäden zu Beeinträchtigungen. Die Strecke zwischen Georgensgmünd sowie Pleinfeld und Gunzenhausen musste gesperrt werden.