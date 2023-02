Notrufsystem bringt Polizei zu betrunkenem Autofahrer

Das in seinem Auto verbaute Notrufsystem ist einem 45-Jährigen in Unterfranken zum Verhängnis geworden. Der Mann war in der Nacht zu Mittwoch nach Polizeiangaben alkoholisiert mit dem Wagen in Aschaffenburg unterwegs und beschädigte dabei das Hoftor seines eigenen Grundstücks.

08. Februar 2023 - 15:09 Uhr | dpa

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Aschaffenburg- Daraufhin löste das Notrufsystem seines Autos einen automatischen Polizeinotruf aus. Der eintreffenden Streife sei der Mann sofort wegen deutlicher Ausfallerscheinungen und entsprechendem Alkoholgeruch aufgefallen, hieß es. Der 45-Jährige verweigerte demnach einen freiwilligen Atemalkoholtest. Er habe deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen müssen. Ihn erwartet nun laut Polizei ein Ermittlungsverfahren.