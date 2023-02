Notarztwagen und Auto stoßen zusammen: Drei Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Notarztwagens und einem Auto sind drei Menschen in Mittelfranken verletzt worden. Die 50 Jahre alte Fahrerin des Notarztautos, der 61 Jahre alte Notarzt auf dem Beifahrersitz und der 42 Jahre alte Fahrer des Autos kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ansbach Die 50-Jährige wollte am Dienstag in Ansbach mit eingeschaltetem Blaulicht aber ausgeschaltetem Martinshorn die Staatsstraße 2223 überqueren. Der Autofahrer prallte mit dem Fahrzeug zusammen. Der Notarztwagen schleuderte gegen eine Bordsteinkante und blieb auf dem Dach liegen. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 25 000 Euro.