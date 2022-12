Nickerchen auf Seitenstreifen: Polizei weckt Autofahrer

Obwohl sich eine Raststätte in unmittelbarer Nähe befand, hat sich ein Mann im schwäbischen Landkreis Oberallgäu für ein Nickerchen den Seitenstreifen der Autobahn 7 ausgesucht. Eine Streife fand den 67-Jährigen am Sonntagmorgen friedlich auf dem Fahrersitz seines Autos schlafend, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen hatten zuvor ein Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Würzburg bei Dietmannsried gemeldet.

12. Dezember 2022 - 15:53 Uhr | dpa

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Dietmannsried Die Beamten weckten den Mann. Er musste den Angaben zufolge ein Bußgeld von knapp 100 Euro bezahlen. Seinen Schlaf habe er danach auf einem Parkplatz fortgesetzt.