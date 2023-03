Nicht nur "gleiche Gedankengänge": Fürth will Pauli stoppen

Die SpVgg Greuther Fürth will den Siegeszug des FC St. Pauli in diesem Jahr beenden. Vor dem Spiel der 2. Fußball-Bundesliga am Hamburger Millerntor setzt Trainer Alexander Zorniger von der SpVgg Greuther Fürth auf die passenden Balance in der Aufstellung. "Wir müssen immer die besten Spieler auf die besten Positionen, und nicht nur einfach die besten Spieler ins Team hereinbringen", sagte der Coach am Donnerstag. Dabei könne es auch vorkommen, dass ein Spieler zum Einsatz komme, obwohl ein Mitspieler vermeintlich in einer besseren Verfassung sei. St. Pauli hat alle sechs Spiele in diesem Jahr gewonnen und sich aus der Abstiegszone bis ins obere Mittelfeld vorgearbeitet.

09. März 2023 - 14:59 Uhr | dpa

Der Fürther Trainer Alexander Zorniger gibt taktische Anweisungen. © Jens Niering/dpa/Archivbild