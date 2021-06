"Nicht legal": Mann will Joghurts mit Filmgeld bezahlen

Mit Filmgeld hat ein Mann in einem Drogeriemarkt in Kempten bezahlen wollen. Der 36-Jährige soll versucht haben, zwei Joghurts mit einem falschen Fünf-Euro-Schein zu bezahlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

01. Juni 2021 - 16:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Kind und ein Erwachsener halten Spielgeld in den Händen. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Kempten Einer aufmerksamen Kassiererin fiel der mutmaßliche Betrug am Montag jedoch rechtzeitig auf. Die Polizei fand im Geldbeutel des Mannes einen weiteren gefälschten Zehn-Euro-Schein. Auf den Geldscheinen war der Polizei zufolge recht klein sinngemäß in Englisch aufgedruckt "Nicht legal - dient als Filmrequisite". Sogenanntes Filmgeld ist eigentlich für Drehs gedacht, wird aber in vielen Online-Shops angeboten und sieht oft täuschend echt aus. © dpa-infocom, dpa:210601-99-823698/3