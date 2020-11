Nicht-Corona-Behandlungen finden an Kliniken nach Plan statt

An vielen Kliniken in Bayern sollen reguläre medizinische Behandlungen trotz des Teil-Lockdowns im November zunächst planmäßig weitergeführt werden. "Solange die Ressourcen zur Behandlung von Nicht-Corona-Patienten da sind, die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter gewährleistet ist und das allgemeine Infektionsgeschehen es nicht erfordert, spricht nichts dagegen, dass wir unserem regulären Versorgungsauftrag nachkommen", sagte eine Sprecherin der Gruppe Schön Klinik, die mehrere Kliniken in Bayern betreibt, am Montag auf Anfrage.

02. November 2020 - 13:49 Uhr | dpa

München Auf Veränderungen des Infektionsgeschehens und den Bedarf an mehr Behandlungsplätzen für Covid-19-Patienten könne man aber jederzeit reagieren - auch wenn dieser bislang noch nirgendwo gemeldet sei. Auch an den bayerischen Standorten der Klinikgruppe Enzensberg finden nach Angaben eines Sprechers weiterhin Nicht-Corona-Behandlungen statt. Allerdings müsse die Situation neu bewertet werden, wenn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) tatsächlich den Katastrophenfall ausrufen sollte. An Kliniken der Gruppe Rhön Klinikum fänden planbare Operationen und Behandlungen "mit Einschränkungen" statt, hieß es. Man stehe im engen Austausch mit anderen Krankenhäusern und den regionalen und überregionalen Gesundheitsbehörden und habe bei Bedarf auch Katastrophenpläne vorliegen, um "geregelt auf Veränderungen des Infektionsgeschehens und ansteigende Covid-Patientenzahlen zu reagieren".