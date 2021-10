Neugeborenes misshandelt: Eltern unter Tatverdacht

Ein junges Paar soll in der Oberpfalz sein wenige Wochen altes Baby schwer misshandelt haben. Gegen den 23 Jahre alten Vater und die ein Jahr jüngere Mutter seien Haftbefehle wegen Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt erlassen worden, teilte die Polizei in Regensburg am Montag mit. Die Eltern befinden sich in Untersuchungshaft.

25. Oktober 2021 - 15:21 Uhr | dpa

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Illustration

Regensburg Der Vorfall ereignete sich bereits im September in einer Stadt im Landkreis Amberg-Sulzbach. Den Angaben nach erlitt das Mädchen schwere Verletzungen und einen Atemstillstand. Die Eltern hätten eine dritte Person auf den Zustand des Kindes aufmerksam gemacht, die wiederum den Notarzt gerufen habe. Das Baby konnte reanimiert werden und wurde in eine Klinik gebracht. Inzwischen befindet es sich in der Obhut einer Pflegefamilie. © dpa-infocom, dpa:211025-99-730074/2