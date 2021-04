Neues Museum Nürnberg bekommt neue Leiterin

Die Kunsthistorikerin Simone Schimpf wird neue Leiterin des Neuen Museums in Nürnberg. Sie wird am 1. Juli ihren neuen Posten antreten. Die 48-Jährige sei ein großer Gewinn für die staatlichen Museen in Bayern, teilte Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Montag in München mit. Sie bringe langjährige Erfahrung mit der Leitung und Kuration von Museen sowie der Stiftungsarbeit mit.

19. April 2021 - 12:40 Uhr | dpa

Die Glasfassade am Neuen Museum Nürnberg. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Nürnberg Schimpf leitet seit 2013 das Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt und steht der Stiftung für Konkrete Kunst und Design vor. Außerdem ist sie seit 2017 auch stellvertretende Vorständin der Alf Lechner Stiftung in Ingolstadt. Davor war Schimpf stellvertretende Direktorin und Kuratorin für Kunst nach 1945 im Kunstmuseum Stuttgart. Museen übernehmen heute viele Funktionen, wie Schimpf mitteilte. Sie seien unter anderem ein sozialer Treffpunkt, ein Ort der Ruhe und ein Kreativitätslabor. Ihr Ziel sei, das Neue Museum in diese Richtung nun weiter auszubauen. Das staatliche Museum wurde im Jahr 2000 eröffnet und zeigt Kunst und Design ab den 1950er Jahren. © dpa-infocom, dpa:210419-99-262365/2