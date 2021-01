Neues Mobilitätszentrum: Scheuer hat große Pläne

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat große Pläne mit dem neuen Deutschen Zentrum Mobilität der Zukunft in München. Scheuer erklärte am Mittwoch in Berlin: "Wir wollen kluge Köpfe und neue Ideen zusammenbringen, um Deutschland zum führenden Standort für die Mobilität der Zukunft zu machen - Wohlstand morgen gibt es nur mit Innovation jetzt."

20. Januar 2021 - 12:49 Uhr | dpa

Verkehrsminister Andreas Scheuer in Berlin. © Kay Nietfeld/dpa

Berlin Am Mittwoch kam dem Ministerium zufolge der Gründungsbeirat des Zentrums virtuell zu einer konstituierenden Sitzung zusammen. Der Beirat sei besetzt mit Vertretern aus Industrie, Wissenschaft und Politik. Das Zentrum solle gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Ziele gleichermaßen in den Blick nehmen. Für das Vorhaben stehen nach Angaben des Ministeriums für die Jahre 2021 bis 2024 Haushaltsmittel von insgesamt 322,55 Millionen Euro bereit. Die Ansiedlung des Zentrums in München war bei der Opposition im Bundestag auf Kritik gestoßen. Oppositionspolitiker hatten Scheuer im vergangenen März vorgeworfen, das Zentrum "nach Gutsherrenart" und ohne Standort-Wettbewerb nach Bayern vergeben zu haben.