Neues kirchliches Arbeitsrecht laut ZdK überfällig

Ein neues kirchliches Arbeitsrecht war nach Überzeugung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) überfällig. "Ich gehe nun davon aus, dass Kontrolle und Sanktionierung von Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst an diesem Punkt Vergangenheit sind", sagte ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp am Dienstag in Berlin. "Stattdessen übernimmt die Kirche selbst die Verantwortung dafür, dass die Institution als christlich wahrgenommen wird. Dieser Paradigmenwechsel ist wichtig." Ein Wermutstropfen sei es, dass der Austritt aus der Kirchensteuergemeinschaft weiterhin sanktioniert werden soll.

22. November 2022 - 15:14 Uhr | dpa

Würzburg Die katholischen Bischöfe hatten in der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands am Dienstag eine entsprechende Änderung der sogenannten "Grundordnung des kirchlichen Dienstes" beschlossen. Bislang konnte es einen den Job kosten, wenn man sich zum Beispiel zu einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bekennt. Auch eine zweite Heirat nach einer Scheidung konnte zum Problem werden. Gegen ihre Diskriminierung hatten im Januar queere Beschäftigte unter dem Motto #OutInChurch protestiert und der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) bei deren Vollversammlung im März mehr als 117.000 Unterschriften übergeben. "Unser Synodalforum hat dafür hart gearbeitet, und die Kampagne "Out in Church" hat sicher in entscheidendem Maße zu einem Umdenken beigetragen", sagte ZdK-Vizepräsidentin Birgit Mock. Die Artikel der Grundordnung bilden die Grundpfeiler der kirchlichen Arbeitsverfassung. Sie gelten für etwa 800.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der katholischen Kirche und der Caritas. Der Ständige Rat der DBK tagte seit Montag im Kloster Himmelspforten in Würzburg.