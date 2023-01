Neuer Prozess um "Badewannen-Mord"

Vor dem Landgericht München I soll voraussichtlich im April der dritte Prozess um einen Mord beginnen, der womöglich keiner war. Der als "Badewannen-Mörder" verurteilte und im vergangenen Jahr freigelassene Manfred G. steht dann erneut vor Gericht. Das Wiederaufnahmeverfahren in der Sache soll am 26. April starten, wie ein Gerichtssprecher am Freitag bestätigte. Bis zum 7. Juli seien dann 20 Verhandlungstage angesetzt. "Die Termine sind mit den Verfahrensbeteiligten fest vereinbart", sagte der Sprecher. "Eine förmliche Terminierung ist aber bislang noch nicht erfolgt." Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" vom geplanten Prozessbeginn im April berichtet.

20. Januar 2023 - 12:10 Uhr | dpa

Akten liegen in einem Gerichtssaal auf der Richterbank. © Lennart Preiss/dpa/Symbolbild