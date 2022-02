Neuer Präsident der tschechischen Verwaltungsregion Pilsen

Rudolf Spotak ist neuer Präsident der an Bayern grenzenden tschechischen Verwaltungsregion Pilsen. Der 38 Jahre alte Politiker der Piratenpartei folgt auf die Liberalkonservative Ilona Mauritzova, die nach dem Bruch des bisherigen regionalen Bündnisses abgewählt wurde. Zu seinen Prioritäten zählten Investitionsprojekte wie die Westumfahrung Pilsens sowie die Modernisierung von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen, sagte Spotak am Dienstag der Zeitung "Denik".

Pilsen

Der Experte für Personalwesen war in der Region bisher für Soziales zuständig. Er lebt in Domazlice, das nur knapp 20 Kilometer von Furth im Wald (Landkreis Cham) entfernt liegt. Mit Spotak übernimmt erstmals ein Politiker der Piratenpartei die Führung einer der 13 tschechischen Regionen (auf Tschechisch "kraj"). In der Hauptstadt Prag stellt die Kleinpartei, die sich für mehr direkte Demokratie einsetzt, bereits seit 2018 den Oberbürgermeister.