Neue Präsidenten für Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft

Der Präsident der Technischen Universität München, Thomas Hofmann, und der Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Wolfram Hatz, sind neue Vorsitzende des Zukunftsrats der Bayerischen Wirtschaft. Sie lösen in dieser Position den emeritierten TU-Präsidenten Wolfgang Herrmann und den früheren vbw-Präsidenten Alfred Gaffal ab. Hofmann sagte am Mittwoch in München: "Gemeinsames Ziel muss es sein, den Innovationsstandort Bayern weiter voranzubringen. Dabei setzen wir auf Spitzenwissenschaft in Kombination mit praktischer Anwendung der Ergebnisse durch enge Partnerschaft mit den Unternehmen."

27. Januar 2021 - 11:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Der Schriftzug "Technische Universität München" ist an einem Gebäude zu sehen. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

München Der von der vbw und der TU initiierte Zukunftsrat besteht aus Vertretern der Wirtschaft, Wissenschaft und der bayerischen Staatsregierung. Er versteht sich seit seiner Gründung im Jahr 2014 als "Impulsgeber für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Technologie- und Innovationsstandorts Bayern". © dpa-infocom, dpa:210127-99-188227/2