Neue Hinweise zu Verbrechen an 13-Jähriger vor 27 Jahren

Im Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen an einer 13-Jährigen im Jahr 1993 hat es im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart Polizeieinsätze gegeben. Die Polizei bestätigte am Donnerstag die Einsätze vom Vortag in Verbindung mit dem Fall. Im Laufe des Donnerstags wollen die Beamten eine gemeinsame Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft veröffentlichen. Zuvor hatte die "Main-Post" berichtet.

21. Januar 2021 - 10:31 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa

Wiesenfeld Das 13-jährige Mädchen war vor 27 Jahren nach einer großangelegten Suche tot in einer Güllegrube eines Reiterhofs in Wiesenfeld (Landkreis Main-Spessart) gefunden worden. Ein damals 15-Jähriger wurde festgenommen. Nach einem Prozess wegen Totschlags hatte das Gericht den Jugendlichen freigesprochen. © dpa-infocom, dpa:210121-99-113745/2