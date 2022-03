Nemetschek strebt weiter hohe Schlagzahl an

Der auf Bau- und Designsoftware spezialisierte Anbieter Nemetschek geht mit überraschend hohen Zielen in das neue Jahr. Der Umsatz soll zwischen 12 und 14 Prozent zulegen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. "Mein Anspruch ist es, die nächste Wachstumsphase einzuläuten", sagte der neue Vorstandschef Yves Padrines. Dazu sollen in den kommenden Jahren die Vertriebskraft deutlich gestärkt und neue Technologien gezielt eingesetzt werden.

22. März 2022 - 07:46 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

München Allerdings stellte der Manager die Prognose unter den ausdrücklichen Vorbehalt, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht bedeutend verschlechtern, insbesondere mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Nemetschek hatte für das vergangene Jahr bereits vorläufige Zahlen vorgelegt. Der Erlös war um 14,2 Prozent auf 681,5 Millionen Euro gestiegen, das operative Ergebnis (Ebitda) um 28,8 Prozent auf 222 Millionen Euro. Unter dem Strich konnte das Unternehmen den Konzerngewinn um 38,9 Prozent auf 134,6 Millionen Euro steigern.