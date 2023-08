Navi lotst in schmale Straße: Lastwagen fährt gegen Hausdach

Nachdem er von einem Navigationsgerät in eine schmale Straße geführt wurde, ist ein Lastwagenfahrer in einem Wohngebiet in Unterfranken mit seinem Fahrzeug unter anderem gegen ein Hausdach gefahren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden bei der Irrfahrt am Mittwoch in Schwarzach am Main (Landkreis Kitzingen) auch mehrere Grundstücke, eine Garagenwand, ein Gartenzaun und ein Blumentopf beschädigt.

Schwarzach am Main Zudem sei die Windschutzscheibe des Lastwagens geborsten, als der Fahrer mit dem Sattelzug bei einem Wendeversuch trotz Hilfe von Anwohnern gegen ein Hausdach gefahren sei. Ein Ersatzfahrer habe den Lastwagen schließlich "ohne weitere Vorkommnisse" aus dem Wohngebiet manövriert. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf rund 14.000 Euro.