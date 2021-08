Navi-Empfehlung: Lastwagen fährt sich auf Schotterweg fest

Weil der Fahrer einer vermeintlichen Ausweichroute seines Navigationsgeräts folgen wollte, hat sich ein Lastwagen in Oberfranken auf einem Schotterweg festgefahren. Die Bergung des 40-Tonners bei Bindlach (Landkreis Bayreuth) habe rund vier Stunden gedauert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Unter anderem musste dazu eine Schutzplanke abgebaut werden, an der sich der 44-Jährige am Samstag mit seinem Lastwagen festgefahren hatte. "Das war ziemlich kompliziert", sagte der Polizeisprecher.

29. August 2021 - 12:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Lkw-Fahrer bedient das Navigationssystem. © picture alliance/dpa/Symbolbild

Bindlach Durch das missglückte Wendemanöver entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von insgesamt gut 10.000 Euro. Der Lastwagen-Fahrer wurde demnach wegen der Ordnungswidrigkeit verwarnt. © dpa-infocom, dpa:210829-99-10963/2