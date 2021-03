Nationalmuseum ehrt Prinzregenten mit Ausstellung

Das Bayerische Nationalmuseum erinnert mit einer Ausstellung von Geburtstagsgaben an die Geburt des Prinzregenten Luitpold vor 200 Jahren. Von Juli an werden sogenannte Glückwunschadressen, die größtenteils noch nie öffentlich gezeigt wurden, unter dem Titel "Glanzvolle Glückwünsche" im Museum an der nach Luitpold benannten Prinzregentenstraße in München präsentiert.

07. März 2021 - 09:31 Uhr | dpa

Eine Mahagoni-Kassette mit Messing-, Silber- und Emailverzierungen. © Bastian Krack/Bayerisches Nationalmuseum/dpa

München Die Gaben wurden zum 70., 80. und 90. Geburtstag des sehr beliebten Regenten überreicht, der 1886 in Vertretung für den erkrankten Bruder des ums Leben gekommenen Königs Ludwig II. zum Monarchen in Bayern wurde. Die Kunstwerke stammen aus der Zeit von Historismus bis Jugendstil. Gezeigt werden außerdem Gemälde und Skulpturen, aber auch die Joppe, die der als bescheiden bekannte Luitpold bei seinem Tod im Dezember 1912 getragen haben soll. Der Freundeskreis des Bayerischen Nationalmuseums, das 1900 vom Prinzregenten eröffnet worden war, hat zudem eine Gedenkmünze zu Ehren von Luitpold gestalten lassen. Mit dem Erlös der Silbermünze soll die Ausstellung gefördert werden, wie das Museum auf Anfrage mitteilte. Die Schau war ursprünglich zum Geburtstag am 12. März geplant, musste aber pandemiebedingt verschoben werden. © dpa-infocom, dpa:210307-99-720936/2