Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung weitgehend online

Weite Teile des Nationalarchivs der Richard-Wagner-Stiftung sind künftig online frei zugänglich. Rund 12.000 Dokumente aus dem Nachlass Richard und Cosima Wagners seien zu Wagners 208. Geburtstag am 22. Mai in einer Online-Datenbank verfügbar, teilte das Richard-Wagner-Museum in Bayreuth mit. Neben den Dichtungs- und Aufsatzmanuskripten könnten Nutzer auch musikalische Autographe wie Kompositions- und Orchesterskizzen bis hin zu eigenhändigen Partitur-Reinschriften anschauen.

20. Mai 2021 - 07:20 Uhr | dpa

Bayreuth "Die komfortable Recherche nach den in hoher Auflösung höchst detailgetreu digitalisierten Dokumenten kann nach den Namen beteiligter Personen wie Verfassern oder Adressaten, nach Entstehungsdaten und -orten, Signaturen oder Schlagwörtern erfolgen", hieß es. Zu finden seien die digitalisierten Herzstücke des Archivs unter www.wagnermuseum.de. © dpa-infocom, dpa:210520-99-670233/3