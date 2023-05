Nasenbeinbruch nach Streit um Taxi

Deggendorf

Während eines Streits um ein Taxi in Deggendorf hat ein 33-Jähriger einem jüngeren Mann das Nasenbein gebrochen. Wie die Polizei berichtete, hatte ein 23-Jähriger am frühen Sonntagmorgen mit Freunden an einem Taxistand gewartet, als der 33-Jährige hinzukam. Dort konnten sich beide Parteien offenbar nicht einigen, wer in das Taxi einsteigen durfte. Daraufhin habe der 33-Jährige dem Jüngeren unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, hieß es im Polizeibericht. Der 23-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Angreifer war den Angaben zufolge so betrunken, dass er sich mehrfach zu Boden fallen ließ und nicht mehr selbstständig gehen konnte. Die Polizei nahm ihn deshalb in Gewahrsam.