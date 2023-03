Nahles und Holetschek: Bedingungen in der Pflege verbessern

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) und die Vorstandschefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, haben gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege geworben. Die Zahl der zu Pflegenden werde in Bayern von derzeit 400.000 bis zum Jahr 2030 auf 487 000 steigen, sagte Nahles nach einem Runden Tisch am Donnerstag in Nürnberg. Dem stehe eine sinkende Zahl von qualifizierten Arbeitskräften gegenüber. "In den kommenden zehn Jahren werden in Bayern 1,2 Millionen Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden", sagte sie.

Eine Pflegefachkraft hilft in der ambulanten Pflege einer Frau beim Umsetzen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild