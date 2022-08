Nahles startet als Chefin der Bundesagentur für Arbeit

Die frühere SPD-Parteichefin und Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat offiziell als Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg begonnen. In ihre Zuständigkeit fielen der Haushalt, die IT, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und die Strategie, teilte die Bundesagentur am Montag mit. Während ihrer Einarbeitung habe sie seit Mai Einblick in verschiedene Regionaldirektionen, Arbeitsagenturen und Jobcenter bekommen.

01. August 2022 - 11:25 Uhr | dpa

Andrea Nahles steht nach einem Interview-Termin vor der BA-Zentrale in Nürnberg. © Daniel Karmann/dpa