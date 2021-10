Nachwuchs-Piloten der Bundespolizei trainieren in den Alpen

Angehende Hubschrauberpiloten der Bundespolizei trainieren in den kommenden zwei Wochen in den bayerischen Alpen. Die Trainingsflüge durch das Hochgebirge zwischen Watzmann und Zugspitze bildeten den Abschluss ihrer rund zweijährigen Ausbildung, teilte die Bundespolizei-Fliegergruppe mit Sitz in Sankt Augustin bei Bonn am Montag mit.

04. Oktober 2021 - 12:59 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Hinweisschild mit dem Schriftzug "Bundeswehr" steht auf dem Gelände. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Oberschleißheim/Sankt Augustin Von Dienstag bis Freitag starteten die Nachwuchskräfte jeden Morgen an der Basis der Bundespolizei-Fliegerstaffel in Oberschleißheim bei München und steuerten von dort die Chiemsee-Region zwischen Tegernsee und Watzmann an, hieß es. In der kommenden Woche trainierten sie dann zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu). Dadurch könne es in den betreffenden Regionen leider zu unvermeidbarem Fluglärm kommen, teilte die Bundespolizei mit. © dpa-infocom, dpa:211004-99-474809/2