Nachwuchs bei wildlebenden Wölfen im Veldensteiner Forst

Im Veldensteiner Forst bei Bayreuth gibt es offenbar Nachwuchs bei wildlebenden Wölfen. Eine Fotofalle habe zwei Tiere abgelichtet. Eines davon sei eine Wölfin mit erkennbarem Gesäuge, teilte das in Augsburg ansässige Bayerische Landesamt für Umwelt mit. Die Aufnahme sei am 23. Juni entstanden. "Damit handelt es sich um einen erneuten Reproduktionsnachweis für das Wolfsterritorium im Veldensteiner Forst", heißt es in der Mitteilung.

12. Juli 2022 - 07:36 Uhr | dpa

Ein Wolf geht an einem Teichufer entlang. © Torsten Beuster/-/dpa/Symbolbild

Augsburg Der Veldensteiner Forst im Grenzgebiet zwischen den Regierungsbezirken Oberfranken und Oberpfalz gehört zu etwa acht Gebieten in Bayern, in denen standorttreue Wölfe - Einzeltiere, Paare oder Rudel - leben. Weitere Gebiete sind etwa die Allgäuer Alpen, die Rhön oder das Altmühltal. Die Ansiedlung von Wölfen in Bayern ist umstritten. Vor allem Bauern sorgen sich um ihre Viehbestände.