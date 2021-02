Nachbarin will Brand löschen und verletzt sich

Bei einem Wohnungsbrand in Hofheim (Landkreis Haßberge) ist eine Frau leicht verletzt worden. Die 23 Jahre alte Nachbarin hatte versucht, das Feuer in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu löschen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

04. Februar 2021 - 08:31 Uhr | dpa

Hofheim Als die Feuerwehr am Dienstagabend eintraf, stand das Zimmer der Wohnung bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, es entstand jedoch ein Schaden von etwa 75 000 Euro. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein überfüllter Aschenbecher das Feuer verursacht haben. Die 67 Jahre alte Bewohnerin der Erdgeschosswohnung muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Kriminalpolizei ermittelt. © dpa-infocom, dpa:210204-99-296494/2