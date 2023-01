Nachbarin mit abfälliger Rap-Musik beschallt: Strafanzeige

Er beschallte ihren Garten mit lauten und abfälligen Liedern: Ein Streit unter Nachbarn ist im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau auf musikalische Weise eskaliert. Eine 59-Jährige hatte zunächst in ihrem Garten in Grafenau während der vorgeschriebenen Ruhezeiten Holzarbeiten durchgeführt, wodurch sich ein 77 Jahre alter Nachbar gestört fühlte, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

18. Januar 2023 - 12:32 Uhr | dpa

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

Grafenau Der Mann reagierte daraufhin mit überlauter Rap-Musik mit sexistischen und abwertenden Liedtexten. Die Musik sei am Dienstag direkt in Richtung seiner Nachbarin abgespielt worden. Gegen den 77-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.