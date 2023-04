Nach tödlicher Attacke in Italien: Braunbär-Spuren in Oberbayern gesichtet

Ein Braunbär treibt sich in Oberbayern herum, das belegen Trittspuren im Schnee. Erst kürzlich kam es in Italien zu einem tödlichen Bärenangriff.

Rosenheim - In Oberbayern sind Spuren eines Braunbären gesichtet worden. Das Tier habe am vergangenen Wochenende in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim im Grenzgebiet zu Österreich Trittsiegel im Schnee hinterlassen, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt in Augsburg am Montag mitteilte.

Die Spuren seien ausgewertet und ein Braunbär bestätigt worden, hieß es. Nähere Angaben zu dem Bären seien aufgrund von Trittsiegeln nicht möglich.

Der letzte bestätigte Hinweis auf einen Braunbären in Bayern stammt demnach aus dem Sommer 2022. Im Grenzgebiet zwischen Reutte in Tirol, den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen seien 2022 mehrere Hinweise bestätigt worden. Auch damals war es aufgrund der Spuren nicht möglich, nähere Angaben zu dem Bären zu machen.

Tödlicher Bärenangriff auf Jogger in Italien

Erst kürzlich kam es im italienischen Trentino zu einem tödlichen Bärenangriff, bei dem ein Jogger attackiert wurde und ums Leben kam. Bei der Bärin, die den Italiener angegriffen hat, handelt es sich um die Schwester von "Problembär" Bruno, der 2006 in Bayern erschossen wurde.

Bleiben die Bären dauerhaft in Bayern?

Dem Bayerischen Landesamt für Umwelt zufolge befindet sich die nächste Bärenpopulation im Trentino, etwa 120 Kilometer von Bayern entfernt. "Junge Männchen streifen auf der Suche nach einem Weibchen zum Teil sehr weit umher. Dabei können sie mehrere Monate oder wenige Jahre unterwegs sein. Es wird nicht davon ausgegangen, dass Bären sich in Bayern dauerhaft ansiedeln", heißt es in der Mitteilung.