Nach tödlicher Attacke auf Nachbarin 52-Jähriger in U-Haft

Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 79 Jahre alte Frau in Regensburg ist gegen einen Nachbarn Haftbefehl wegen Verdacht des Mordes erlassen worden. Der 52 Jahre alte Deutsche sei am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, berichtete die Polizei.

15. März 2023 - 17:59 Uhr | dpa

Polizei und Notarzt stehen vor dem Haus in Regensburg. © Tiedemann/vifogra/dpa

Regensburg Der Mann soll am Dienstagnachmittag die Seniorin attackiert und die Enkelin des Opfers ebenfalls verletzt haben. Die 27-Jährige musste am Mittwoch weiterhin im Krankenhaus behandelt werden, Lebensgefahr bestand allerdings nicht. Angaben zu einem möglichen Motiv machte die Polizei nicht. Alle drei Personen wohnten in einem Haus. Nach Angaben der Ermittler äußert sich der festgenommene Mann bislang nicht zu den Vorwürfen.