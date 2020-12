Nach Petition: Abgeschobener zurück in Oberfranken

Mehr als 30 000 Unterstützer haben eine Petition zur Rückkehr eines abgeschobenen Mannes unterschrieben - nun soll der 21-Jährige zurück nach Oberfranken kommen. "Am Morgen ist er am Flughafen Frankfurt gelandet und wird in seiner neuen Heimat Kulmbach erwartet", erklärte Rainer Ludwig am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler hatte sich für die Rückkehr des Afghanen eingesetzt.

10. Dezember 2020 - 14:49 Uhr | dpa

