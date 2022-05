Nach Messerangriff: Verdächtiger stellt sich

Nach einer gefährlichen Messerattacke in der Rosenheimer Innenstadt hat sich ein Verdächtiger der Polizei gestellt. Der 27-Jährige sitze nun in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler am Montag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen habe er in der Nacht zum Sonntag einen 35-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Ein Bekannter brachte den Verletzten ins Krankenhaus. In Lebensgefahr ist dieser den Angaben zufolge nicht.

09. Mai 2022 - 16:50 Uhr | dpa

Rosenheim Möglicherweise sei der Mann mit einer Personengruppe aus zunächst ungeklärten Gründen in Streit geraten, hieß es von der Polizei. Daraufhin soll der 27-Jährige ihn mit einem Messer am Oberkörper verletzt haben. Gegen den mutmaßlichen Täter wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.