Nach Messerangriff: 28-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein 28-Jähriger soll in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) während eines Streits einen 25 Jahre alten Mann mit einem Messer attackiert haben. Der mutmaßliche Angreifer wurde kurz nach der Tat am Freitagabend festgenommen und sitzt wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 25-Jährige wurde bei dem Angriff nicht verletzt. Er konnte sich laut Polizei im Auto eines Bekannten in Sicherheit bringen. Bevor es ihm gelungen sei, die Tür zu schließen, habe der Verdächtige weiter versucht, auf ihn einzustechen, hieß es in der Mitteilung.

13. März 2023 - 11:21 Uhr | dpa

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Neustadt an der Donau Die Polizei vermutet, dass die Männer seit längerem einen Streit austragen. Zu den Hintergründen wollte sich ein Sprecher nicht äußern. Die Ermittlungen zum Motiv und dem genauen Tathergang laufen.