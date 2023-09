Nach langer Pause rasen wieder Seifenkisten durch Coburg

Nach fast drei Jahrzehnten Pause sind wieder Seifenkisten durch Coburg gerast. Bei dem "Seifenkisten-Revival" gingen in drei Rennklassen Fahrerinnen und Fahrer mit ihren selbst gebauten Seifenkisten an den Start - teilnehmen konnten Kinder ab sechs Jahren bis hin zu Azubis der örtlichen Firmen. Citymanagerin Andrea Kerby hatte vorab gesagt: "Die ersten Reaktionen waren gigantisch, alle erinnern sich gerne an die damaligen Rennen zurück." In den 1980er- und 1990er-Jahren sei das Seifenkisten-Rennen eine der Top-Veranstaltungen im Coburger Stadtgeschehen gewesen, hieß es weiter.

03. September 2023 - 13:16 Uhr | dpa

Zahlreiche Seifenkisten reihen sich im Zielbereich in Coburg nebeneinander. © Pia Bayer/dpa

Coburg Am Sonntag versammelten sich bei schönem Spätsommerwetter zahlreiche Schaulustige an der Rennstrecke, um die teilweise aufwendig und liebevoll gebauten Gefährte und ihre Fahrerinnen und Fahrer anzufeuern.