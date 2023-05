Nach Kritik: Richtlinien nach Erdogan-Wahlplakaten geprüft

Die Stadt Nürnberg reagiert auf die Kritik an Wahlplakaten der türkischen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. "Die Richtlinien hierfür werden mit Blick auf künftige Wahlen ausländischer Parteien nun überprüft", sagte Stadtsprecher Andreas Franke am Dienstag.

Plakate für die Präsidentenwahl in der Türkei hängen in Nürnberg.

Nürnberg

Die Stadt hatte nach eigenen Angaben genehmigt, 25 dieser Plakate im Rahmen einer Sondernutzung vom 24. April bis 5. Mai im Stadtgebiet außerhalb der Altstadt aufzuhängen. Zum Teil seien die Plakate aber offensichtlich wieder entfernt worden, sagte Franke. "Dies geschah aber nicht auf Anordnung der Stadt."

Im Internet hatte es in den vergangenen Tagen Kritik an dem Vorgehen der Stadt gegeben. Diese erklärte daraufhin am Montag auf Twitter: "Wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes sind wir verpflichtet, derartige Plakatierungen zu genehmigen, sofern keine strafbaren Inhalte auf den Plakaten zu sehen sind. Auch andere Parteien dürfen Anträge stellen und Plakatieren." Doch diese habe es nicht gegeben.

In Deutschland leben etwa 1,5 Millionen wahlberechtigte Türkinnen und Türken. Diese können bis zum 9. Mai ihre Stimmen für die Präsidents- und Parlamentswahlen in der Türkei abgeben.