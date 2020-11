Nach Kritik: Gipfel über Unterricht unter Corona-Bedingungen

Die Schulen in Bayern sollen unter allen Umständen so lange wie möglich offen bleiben - so lautet das Ziel. Die Vorgabe der Staatsregierung hat Folgen, und über die sind längst nicht alle glücklich. Ein Schulgipfel soll nun die Wogen glätten.

04. November 2020 - 05:19 Uhr | dpa

Eine Maske liegt neben einem Mäppchen. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild