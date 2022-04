Nach Hüft-OP: Augsburger Manager Reuter an Krücken

Augsburg

Manager Stefan Reuter vom FC Augsburg hat eine neue Hüfte bekommen. Der frühere Fußball-Nationalspieler erschien zum Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg im Stadion an Krücken. "Mir geht's gut", versicherte der 55-Jährige bei DAZN. Er habe aber in der vergangenen Woche bei einer Operation eine neue Hüfte bekommen. Reuter muss nun noch ein "paar Tage länger" mit Krücken herumlaufen. "Was helfen würde, wäre ein Sieg der Mannschaft", sagte er lächelnd, "dann erholt man sich schneller." Der FC Augsburg und VfL Wolfsburg stecken im Abstiegskampf.