Nach Hinweis des Vorgesetzten: Metallbauer bricht sich Bein

Nach einem Sicherheitshinweis seines Vorgesetzten hat sich ein Metallbauer in Schwaben das Bein gebrochen. Der 28-Jährige habe zu viele Metallplatten auf einen Transportwagen geladen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Um ihm das zu zeigen, rüttelte sein Vorgesetzter an dem Wagen.

17. Februar 2021 - 12:19 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa

Donauwörth Die etwa 150 Kilo schweren Platten fielen um. Der 28-Jährige verletzte sich bei dem Versuch, sie zu halten. Er wurde nach dem Unfall am Dienstagmorgen in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) in ein Krankenhaus gebracht. Sein 51-jähriger Vorgesetzter wurde wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung angezeigt. © dpa-infocom, dpa:210217-99-477161/2