Nach Hammer-Angriff an Bahnhof: Hintergründe weiter unklar

Nach einem Hammer-Angriff auf einen Fahrgast an einem Bahnhof in Schwaben sind die Hintergründe weiter unklar. Ob sich das Opfer und der mutmaßliche Täter kannten, sei weiter nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. "Die Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen." Dabei gebe es noch einige Zeugen zu vernehmen. Das Opfer, das nach dem Angriff am Bahnhof in Meitingen (Landkreis Augsburg) schwer verletzt worden war, habe das Krankenhaus inzwischen verlassen können.

01. Juni 2023 - 13:15 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Meitingen Am Samstagmorgen hatte ein Reisender einen anderen Passagier mit einem Hammer angegriffen und schwer verletzt. Nachdem beide aus dem Zug gestiegen waren, habe der 33 Jahre alte Verdächtige dem 34-Jährigen unvermittelt mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen, teilte die Polizei mit. Mehrere Passanten eilten demnach zur Hilfe und nahmen dem mutmaßlichen Täter den Hammer ab. Er ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Der Tatverdächtige ist polnischer Staatsbürger. Seit Sonntag sitzt er wegen des Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft.