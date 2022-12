Nach Golddiebstahl: Museum wehrt sich gegen Kritik

Das Kelten Römer Museum im oberbayerischen Manching wehrt sich nach dem Diebstahl eines Goldschatzes gegen Kritik an seinem Sicherheitskonzept. Dieses sei zuletzt im Jahr 2020 vom Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) geprüft worden, teilte der Zweckverband Kelten Römer Museum am Dienstag mit. Vor zwei Wochen waren Unbekannte in das Museum eingebrochen und hatten einen mehrere Kilogramm schweren Goldschatz gestohlen, der vor allem aus Münzen bestand une einen Millionen-Wert hat. Ein LKA-Sprecher hatte später gesagt, veraltete Kameratechnik verzögere die Ermittlungsarbeit.

06. Dezember 2022 - 12:51 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei steigen vor dem Kelten Römer Museum aus ihren Fahrzeugen aus. © Lennart Preiss/dpa

Manching Das vom LKA angesprochene "total veraltete" Kamerasystem basiere in der Tat nicht auf neuester, hochauflösender Technologie, teilte der Zweckverband nun mit. Aber: In der Vergangenheit seien mehrfach einzelne technische Komponenten ausgetauscht worden, um Fehler zu beheben - zuletzt im März 2022. In dem für technische Änderungen am Museum zuständigen Bauamt des Marktes Manching seien überdies Vorplanungen für umfangreiche Maßnahmen zur technischen Verbesserung des Museums im Gange. Der Zweckverband betonte, dass "auch das beste Kamerasystem den Raub des Manchinger Goldschatzes nicht hätte verhindern können". Das habe auch das LKA bestätigt.