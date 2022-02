Nach fast zehn Jahren: DNA-Spur führt zu mutmaßlichem Täter

DNA-Spuren haben die Polizei auf die Fährte eines Mannes geführt, der vor fast zehn Jahren in Aschaffenburg zwei Frauen sexuell genötigt haben soll. Der heute 39-Jährige sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler am Montag mit. Den Erkenntnissen zufolge hatte er im Juli und Oktober 2012 zwei junge Frauen auf der Straße überfallartig angegriffen und sexuell bedrängt. Eine der beiden Frauen habe er am Eingang zu ihrem Wohnhaus abgepasst, sagte ein Polizeisprecher.

14. Februar 2022 - 15:14 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Aschaffenburg Die damals 22 und 24 Jahre alten Frauen hätten sich gegen die Übergriffe körperlich gewehrt und um Hilfe geschrien, so dass der Unbekannte von ihnen abgelassen habe. Anschließend verständigten sie die Polizei. Die Beamten sicherten an den Tatorten DNA-Spuren und ordneten diese nun einem inzwischen 39 Jahre alten Mann zu. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Nun prüfe man, ob dieser weitere derartige Taten begangen habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.