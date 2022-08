Nach Diskussion über Temperaturen: Marathon-Startzeit bleibt

Nach einer langen und intensiven Diskussion über die Startzeiten beim EM-Marathon sind diese bestätigt worden. Die Frauen sollen am Montag um 10.30 Uhr, die Männer um 11.30 Uhr ihre Rennen beginnen. Zwar werden in München nicht mehr so hohe Temperaturen wie zunächst befürchtet erwartet. Die aktuellen Wettervorhersagen deuten aber immer noch auf Temperaturen von 24 bis 26 Grad während des Rennens am Montag. Temperaturen von 20 Grad werden von Medizinern für Profis als in Ordnung angesehen, ab 24 oder 25 Grad kann es aber auch kritisch werden.

13. August 2022 - 12:42 Uhr | dpa

München "Die EA hat uns im März mitgeteilt, dass sie bei entsprechend hohen Temperaturen beim Marathon im Sinne der Sportlerinnen und Sportler auch kurzfristig empfehlen wird, den Zeitplan zu ändern. Im Vorfeld wurde immer wieder von einem Hitzeprotokoll geschrieben, was uns in dieser Form allerdings nicht zur Verfügung gestellt wurde, denn dann hätten auch die genauen Formalitäten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Strahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt festgelegt werden müssen", sagte Karsten Hollander, Arzt des Deutschen Leichtathletik-Verbandes auf leichtathletik.de. "Dies war nicht der Fall. Es gab lediglich die Aussage, dass die Wetterdaten in München bei den Überlegungen in die Startzeiten mit eingebracht werden", sagte der Mediziner weiter. Mit sehr starken Teams sind die deutschen Läufer bei den Marathon-Wettbewerben vertreten. Start und Ziel befinden sich am Odeonsplatz, gelaufen wird auf einem Rundkurs über zehn Kilometer. Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros (2:06:27) führt das nationale Männer-Team an und ist damit der zweitschnellste Läufer auf der Startliste. Katharina Steinruck (Eintracht Frankfurt) rangiert mit ihrer Bestzeit von 2:25:59 auf Platz sechs der Meldeliste. Beide deutschen Teams haben in der Marathon-Europa-Cup-Wertung, die in das Rennen integriert ist, sehr gute Medaillenchancen.