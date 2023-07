Nach der Hitze: Schwere Gewitter in der Nacht in Bayern

Im Laufe des Abends und der Nacht soll es schwere Gewitter und teilweise Unwetter im Großteil Bayerns geben. Am Samstagabend seien vor allem Franken und Schwaben betroffen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der Nacht sollen sich die Gewitter auf das ganze Bundesland bis auf den Südosten ausbreiten. Starkregen und Sturmböen mit bis zu 95 Stundenkilometern sind den Angaben des DWD zufolge möglich.

München

Das größte Risiko für Unwetter habe Franken. Hier könne es "orkanartige Böen" mit bis zu 110 Stundenkilometern und Hagel geben. Am Sonntagnachmittag bis -abend seien vor allem in Niederbayern und am Alpenrand einzelne Gewitter möglich. Zudem sei an den Alpen die UV-Belastung am Samstag besonders hoch.