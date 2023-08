Nach dem Regen ist vor dem Regen: Schauer zum Wochenstart

Das Wetter im Freistaat bleibt zunächst regnerisch. Bis zum Samstagabend hält der Dauerregen besonders in Alpennähe an, auch vereinzelte Gewitter sind dabei möglich, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. In den südlichsten Gebieten Bayerns warnte der DWD am Samstag vor ergiebigem Dauerregen.

05. August 2023 - 14:31 Uhr | dpa

Regentropfen sammeln sich auf einer Scheibe. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

München Am Sonntag werden stürmische Böen bis zu 60 Kilometern pro Stunde erwartet, wie es weiter hieß. Auf den Alpengipfeln seien sogar Böen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich. Der Tag zeigt sich überwiegend stark bewölkt bei vereinzelten Gewittern. In der Nacht zum Montag ist in den höchsten Lagen der bayerischen Alpen auch Neuschnee bis zu 30 Zentimetern möglich. Der Wochenstart verspricht laut DWD wenig Besserung: Am Montag sind erneut verbreitet schauerartige und teils gewittrige Regenfälle möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad.