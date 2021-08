Nach Busunglück in Niederbayern: Ermittlungen gegen Fahrer

Nach einem Busunglück in Niederbayern ermittelt die Polizei nun gegen den Fahrer. Der 57-Jährige sei bei dem Unfall am Samstagmorgen nahe Bad Abbach (Landkreis Kelheim) selbst verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Damit seien insgesamt 15 Insassen des tschechischen Reisebusses verletzt worden, der auf dem Weg von Italien nach Prag war.

23. August 2021 - 12:50 Uhr | dpa

Bad Abbach Zwei 21 und 47 Jahre alte Frauen und zwei 48 und 52 Jahre alte Männer mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Reisebus war am Dreieck Saalhaupt bei der Überfahrt von der Autobahn 93 auf die Bundesstraße 15 ins Schlingern geraten und nach links gekippt, erläuterte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Beamten befanden sich 37 Menschen aus Tschechien in dem Fahrzeug. © dpa-infocom, dpa:210823-99-937007/2