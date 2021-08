Nach Augsburger Krawallnacht: Erfolg bei Fahndung

Nur wenige Stunden nach der öffentlichen Fahndung nach mutmaßlichen Krawallmachern aus Augsburg sind drei der vier Gesuchten ermittelt.

Augsburg

Einer davon habe sich selbst bei der Hotline der Polizei gemeldet und habe angegeben, der gesuchte Mann zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zugleich seien mehrere Hinweise zu den Verdächtigen eingegangen.

In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni hatten sich etwa 1500 Menschen in der Augsburger Maximilianstraße versammelt, der Feiermeile von Bayerns drittgrößter Stadt. Es kam zu Angriffen auf Rettungsdienste und Polizisten. Dutzende Verdächtige sind bereits ermittelt. Die Polizei hatte am Mittwoch vier junge Männer zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben.

