Nach 0:3 in Manchester: Xabi Alonso traut Bayern Wunder zu

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso traut dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern nach dem 0:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City noch ein Wunder zu. "Das Ergebnis ist nicht das beste für die Bayern. Aber im Fußball gibt es immer Raum für Hoffnung", sagte der Spanier, der von 2014 bis 2017 selbst für die Münchner spielte. "Mit einem guten Beginn und dem ersten Tor in der Allianz Arena kann sich die ganze Stimmung ändern. Wir werden sehen, was passiert."

Leverkusen

Alonso hat zwar auch zu Manchester Citys Trainer Pep Guardiola, der damals sein Coach in München war, einen engen Draht. Doch sein Herz schlägt in diesem Duell für die Bayern. Vor dem eigenen Viertelfinal-Rückspiel der Europa League nächste Woche bei Union Saint-Gilloise werde er "das Spiel mit der ganzen Mannschaft zusammen in Brüssel anschauen", sagte Alonso: "Und natürlich drücke ich die Daumen für Bayern."