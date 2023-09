Mysteriöse Rauchwolke auf Spielplatz

Eine bislang in ihrem Ursprung ungeklärte, etwa zehn mal zehn Meter große Rauchwolke hat bei mehreren Menschen zu Reizhusten und Atemproblemen geführt. Die Rauchwolke tauchte am Samstagnachmittag kurz über dem Boden an einem Spielplatz in Hof auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Insgesamt waren 35 Menschen kurzzeitig von den Atemproblemen und dem Husten betroffen. Ins Krankenhaus musste aber niemand.

18. September 2023 - 17:13 Uhr | dpa

Hof Als die Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum Spielplatz fuhren, war der Rauch nicht mehr zu sehen. Die Messgeräte der Feuerwehr schlugen auch nicht an. Beim Absuchen des Geländes entdeckten die Einsatzkräfte nichts Verdächtiges. Am Montag wurde der Platz mit Unterstützung von Mitarbeitern des Bauhofs der Stadt erneut abgesucht. Die Ursache für den Rauch blieb aber weiterhin unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.