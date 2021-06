Mutter verprügelt Ex-Freund von Tochter nach Beziehungsende

Nachdem er mit seiner Freundin Schluss gemacht hat, ist ein 23-Jähriger im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm von der Mutter seiner Ex verprügelt worden. Die 48-Jährige sei nach dem Beziehungsende am Mittwochabend bei dem jungen Mann in Weißenhorn aufgetaucht, um ihn zur Rede zu stellen, teilte die Polizei am Freitag mit.

25. Juni 2021 - 13:50 Uhr | dpa

"Polizei" steht auf der Uniform eines Polizisten. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Weißenhorn Es sei zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf die Frau auf den Ex-Freund ihrer Tochter eingeschlagen habe. Der 23-Jährige erlitt dabei laut Polizei mehrere Hämatome und vermutlich ein geplatztes Trommelfell. Nun wird gegen die Mutter wegen Körperverletzung ermittelt. © dpa-infocom, dpa:210625-99-142415/2