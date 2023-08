Mutter tödlich verletzt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach zwei Tagen intensiver Suche in Oberfranken und im Süden Thüringens haben Ermittler einen Mann festgenommen, der seine Mutter tödlich verletzt haben soll. Der 23-Jährige sei am Freitagvormittag bei einem Steinbruch in Berg (Landkreis Hof) festgenommen worden, teilte die Polizei mit. In einer Wohnung dort war auch die schwer verletzte Mutter in der Nacht auf Mittwoch gefunden worden, die später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Der Hintergrund der Tat blieb zunächst unklar.

25. August 2023 - 16:01 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Berg Der Mann wird verdächtigt, die 56-Jährige bei einer Gewalttat verletzt zu haben. Nach Angaben der Polizei litt der 23-Jährige unter Wahnvorstellungen. Daher konnten die Ermittler nicht ausschließen, dass von ihm eine Gefahr für andere ausgeht. Die Polizei hatte deshalb mit Foto nach dem Mann gesucht, aber davor gewarnt, ihn anzusprechen. Bei der Suche nach dem Verdächtigen waren Polizeihunde, Hubschrauber und Drohnen im Einsatz. Ein Richter ordnete nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.