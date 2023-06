Mutter ruft Notdienst, weil Sohn nicht reagiert: Schläft

Ungewollte Hilfe: Weil sie ihren Sohn nicht wecken konnte, hat eine Mutter in Oberfranken den Notdienst gerufen - sie erwartete eine Notlage, er schlief bloß. Auch der am Freitag in Niederfüllbach (Landkreis Coburg) gerufene Rettungsdienst konnte den Mann nicht wecken, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

17. Juni 2023 - 11:21 Uhr | dpa

Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Niederfüllbach Erst auf der Bare erwachte der Schlafende. Er machte laut Polizei mit Sätzen wie "lasst mich in Ruhe" deutlich, dass er nicht gerettet werden wollte.